Полицейские изрешетили автомобиль подозреваемого во время погони в США: видео

Полицейские департамента общественной безопасности Аризоны приняли участие в погоне с перестрелкой на 17-й автомагистрали неподалеку от Централ авеню в понедельник вечером.

Оба направления автомагистрали были перекрыты между Седьмой стрит и Седьмой авеню, в то время пока патрульные преследовали и пытались остановить человека на белом грузовике. Местный телеканал вел прямую трансляцию , снимая погоню с вертолета.

По первоначальной информации человек за рулем автомобиля был вооружен. Поэтому в районе Седьмой стрит один полицейских на внедорожнике применил маневр тарана, чтобы остановить преследуемого. В ответ на это подозреваемый открыл огонь сквозь лобовое стекло, но попал под ответные выстрелы.

Судьба водителя грузовика на данный момент не известна. Участок автомагистрали остается закрытым в оба направления движения, в результате этого на дороге образовались многокилометровые заторы. Полицейское управление города Феникс отказывается от комментариев произошедшего.