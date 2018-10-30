Названы самые надежные автомобили в мире

Авторитетное американское издание Consumer Reports составило рейтинг автомобилей, которые пользуются славой самых надежных. Для выявления этой информации эксперты обработали данные опросов более полумиллиона автовладельцев.

По мнению водителей, наиболее надежными являются машины из Японии. Произведенные в этой стране автомобили заслужили в среднем 78 баллов надежности из 100, в тройке лидеров оказались Toyota, Lexus и Mazda.

Ранее Mazda располагалась на 12-м месте рейтинга, однако всего за год поднялась до третьего. По мнению экспертов издания, это связано с крайне высоким рейтингом надежности автомобилей CX-9 и MX-5 Miata.

Четвертое и пятое место занимают японская Subaru и корейская Ria. Таким образом, все пять верхних строчек рейтинга надежности занимают машины азиатского производства.

Среди конкретных моделей авторы исследования выделили внедорожник Lexus GX, хэтчбек Toyota Prius C и Toyota Prius Prime. Пятерку рейтинга моделей закрывают Mazda MX-5 Miata и Toyota Corolla.