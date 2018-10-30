Невероятное спасение рабочего из падающего подъемного крана попало на видео

В Китае местному жителю чудом удалось спастись из кабины управления краном, прежде чем строительная машина перевернулась и рухнула на обочину.

Инцидент произошел в округе Шиян 26 октября. Во время проведения плановых работ подъемный кран, стоявший на обочине дороги, начало заносить в сторону небольшого склона. Находившийся внутри рабочий не растерялся и быстро выпрыгнул из кабины. Спустя несколько секунд машина перевернулась на 180 градусов и обрушилась на обочину.

По словам очевидцев, кран потерял равновесие из-за неправильного управления машиной.

Водитель крана получил несколько травм и был отправлен в больницу.