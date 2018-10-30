Трудовые книжки россиян сделают цифровыми

Трудовые книжки граждан Российской Федерации переведут в цифровой вид. Эту инициативу выдвинуло министерство труда и социальной защиты России.

Согласно проекту, вся информация о трудовой деятельности того или иного гражданина РФ будет храниться и редактироваться в электронном формате. Этот порядок хранения позволит работодателям вести учет и передавать данные непосредственно в информационную систему Пенсионного фонда России.

Предполагается, что новый порядок хранения трудовых книжек может быть введен уже с 2021 года. Работники смогут получать данные на физическом носителе в виде обычной справки. Всего эти изменения могут затронуть более шестидесяти миллионов россиян.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России планирует внедрить «умные» трудовые контракты. Они будут заключаться с использованием электронной подписи. Также информацию о договорах будут распределять с применением технологии блокчейн.