В правительстве назвали законными штрафы за превышение средней скорости

В правительстве РФ раскритиковали законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости.

Исходя из текста законопроекта, необходимо отменить наказание, так как понятие «средняя скорость» не значится в ПДД или Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Тем не менее, как сообщает газета «Известия», в кабмине заявили, что допустимы различные доказательства нарушений, а средняя скорость фиксируется специальными камерами, что делает штрафы для превышающих ее автомобилистов абсолютно законными.

На настоящий момент в некоторых регионах страны камеры записывают данные о скорости транспортных средств на определенных участках дороги, после чего на отдельном сервере высчитывается средняя скорость. В случае ее превышения, автомобилисту приходит штраф.

Законопроект об их отмене был выдвинут летом 2018 года. Его инициаторами стала группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и председателем комитета по труду Ярославом Ниловым.