Институт телевидения и радиовещания «Останкино» лишили лицензии

Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» остался без лицензии. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Проверки службы, результатом которых стало лишение лицензии, прошли с 19 по 26 октября. Помимо МИТРО, права вести образовательную деятельность лишился Московский технологический институт.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: НОЧУ ВО «Московский Институт Телевидения и Радиовещания "Останкино"», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор приостановил лицензии двух негосударственных вузов - Кубанского медицинского института и Санкт-Петербургского института экономики и управления. Прием студентов в данные учебные заведения был запрещен.