В США застрелили известного рэпера

Рэпер Теодор Джонс, более известный под псевдонимом Young Greatness, был застрелен неизвестными в понедельник, 29 октября, в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Инцидент произошел утром неподалеку от одного из кафе Waffle House приблизительно в 01.40 по местному времени.

Как сообщает BBC, полиция подтвердила, что артист погиб в результате огнестрельного ранения. В настоящий момент правоохранители разыскивают двух подозреваемых.

Young Greatness родился в 1984 году и скончался в возрасте 34 лет. Его самой известной композицией считается трек Moolah, клип на который имеет более 30 миллионом просмотров на Youtube. Кроме того, песня заняла 85-ю позицию в чарте Billboard Hot 100 в 2016 году, после чего на нее сделали ремиксы такие известные хип-хоп исполнители, как Lil Wayne and Yo Gotti.