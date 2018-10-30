Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море для учения с Украиной

Россия не пустит корабли НАТО в акваторию Азовского моря для участия учений с Украиной. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что Киев делает все возможное для обострения ситуации в этой акватории, возможно, преследуя цель спровоцировать введение Западом новых санкций против России. Однако РФ будет твердо отстаивать национальные интересы, подчеркнул глава Крыма.

«Возможно, украинская власть надеется, что итогом ее провокаций станут очередные антироссийские санкции. Но парадокс ситуации в том, что санкции вводят против России, а плохо от этого Украине», - рассказал Аксенов в беседе с «Известиями».

Москва выступает против нарастания напряженности в Азовском море. Именно поэтому корабли Североатлантического альянса не пройдут в эту акваторию, заключил глава Крыма.