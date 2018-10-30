«Польшу догоним через сто лет, если она встанет»: экс-глава Рады об Украине

Экс-глава Верховной рады Украины Владимир Литвин оценил высказывание нынешнего руководителя украинского правительства Владимира Гройсмана. По мнению Литвина, экономический прогноз для страны не является утешительным.

Как заявил раньше премьер-министр, Украине уже через пять лет якобы сможет продемонстрировать миру сильную экономику. Однако при таких темпах роста и работы над экономикой подобные ожидания едва ли выглядит реалистичными.

«Специалисты подсчитали: чтобы достичь уровня 2013 года при таких темпах экономической работы, нужно 32 года. А чтобы достичь уровня нынешней Польши, нужно 100 лет, и это при условии, что Польша остановится и будет ждать Украину», - заявил Владимир Литвин в эфире украинского канала News One.

Ранее похожие прогнозы озвучил глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его мнению, шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии, при этом сама страна являет собой классический «фейл-кейс» и не является даже «середнячком».