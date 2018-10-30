Лукашенко рассказал о спорте для «настоящих мужиков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о важной роли спорта в жизни любого человека. Говоря о себе, он отметил, что старается уделять занятиям спортом примерно два часа в день.

При этом Лукашенко добавил, что не любит заниматься в залах и предпочитает пробежки на свежем воздухе.

«Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть», - заявил Лукашенко.

Кроме того, президент поддержал инициативу строительства спортивных площадок в стране в рамках благоустройства малых населенных пунктов. По его словам, работа над проектами уже ведется.