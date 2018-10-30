Футболиста «Сан-Паулу» подвергли пыткам и жестоко убили

Бразильская полиция начала расследование после убийства 24-х летнего футболиста клуба «Сан-Паулу» Даниэла Фрейтаса. Тело спортсмена было обнаружено 28 октября в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс.

По данным UOL Esporte, перед смертью спортсмена жестоко пытали. Его телу были нанесены тяжелейшие телесные повреждения.

В пресс-службе футбольного клуба выразили соболезнования родным и близким погибшего юноши. При этом отмечается, что причина убийства на настоящий момент не установлена.

В последнее время Фрейтас выступал за «Сан-Бенту» на правах аренды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.