Футболиста «Сан-Паулу» подвергли пыткам и жестоко убили
В Бразилии неизвестные жестоко убили 24-летнего футболиста «Сан-Бенту» Даниэля Фрейтаса.
Фото: ecsaobento.com.br
Бразильская полиция начала расследование после убийства 24-х летнего футболиста клуба «Сан-Паулу» Даниэла Фрейтаса. Тело спортсмена было обнаружено 28 октября в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс.
По данным UOL Esporte, перед смертью спортсмена жестоко пытали. Его телу были нанесены тяжелейшие телесные повреждения.
В пресс-службе футбольного клуба выразили соболезнования родным и близким погибшего юноши. При этом отмечается, что причина убийства на настоящий момент не установлена.
В последнее время Фрейтас выступал за «Сан-Бенту» на правах аренды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.