В Китае построили загадочную подлодку

В социальных сетях Китая появились кадры, на которых запечатлена новая подводная лодка неизвестного типа. По данным СМИ, корабль был спущен на воду в Шанхае.

#china has again launched a new class of #Submarines which western observers were not aware of until it cropped up on Chinese social media and forums. https://t.co/qz5Q4ElYTw micro sail pic.twitter.com/UggaSSnIRv — H I Sutton (@CovertShores) 29 октября 2018 г.

Как сообщает издание Covert Shores, на приведенных кадрах субмарина полностью готова. Судя по изображениями, диаметр корпуса лодки составляет около шести метров, а длина превышает 50 метров.

«Отличительной особенностью является чрезвычайно маленький парус. Дизайн напоминает проект MS200 для подводных лодок от CSIC. В китайских социальных сетях есть предположения, что это дизайн HS2600 и производство судостроительной верфи Jiangnan Shipyard. Эти данные не подтверждены», - сообщается в материале.

Эксперт издания также обратил внимание на необычную для китайского судостроения конструкцию корпуса подлодки. Судя по всему, судно является однокорпусным, причем верхний руль заметно больше, чем нижний.