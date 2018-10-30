Прокуратура отменила концерты Элджея и Монеточки в Нижнем Новогороде

Концерты сразу пяти популярных артистов были отменены в Нижнем Новгороде после проведения прокуратурой проверки соблюдения законодательства о защите детей.

Речь идет об отмене выступлений таких артистов, как Монеточка, Элджей, Ганвест, Jah Khalib и Matrang. Их концерты в городе были предварительно запланированы на октябрь-декабрь текущего года.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в текстах этих исполнителей присутствует нецензурная лексика, а также призыв к употреблению алкоголя и наркотиков. При этом на билетах стоят отметки, которые разрешают посещение мероприятий лицам, не достигшим совершеннолетия.

«В отношении организаторов концертов прокуратурой Нижегородского района г. Н. Новгорода возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию)», - говорится в сообщении.

Все мероприятия должны были состояться на площадках MILO Concert Hall.