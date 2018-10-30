На МКАД произошло массовое ДТП с участием 14 автомобилей

На 81-м километре МКАД произошло массовое ДТП, в результате которого сразу четыре полосы автодороги оказались перекрыты. Об этом «Звезде» рассказал источник в экстренных службах.

Участниками аварии стали 14 автомобилей, из них 11 являются легковыми машинами, еще три – грузовики. ДТП произошло в связи с тем, что из цистерны одного из тяжелогрузов вылилось дизельное топливо.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Движение по автотрассе вскоре будет полностью восстановлено.