СМИ: в центре Киева прогремел взрыв

На улице Ивана Кудри в центре украинской столицы прогремел взрыв. Об этом сообщило местное агентство УНН.

По версии СМИ, неизвестные могли взорвать автомобиль в центре Киева. Эту версию также озвучивают пользователи социальных сетей. На текущий момент эта информация не нашла официального подтверждения или опровержения.

Однако, по данным пресс-службы полиции Киева, на указанной улице произошел взрыв силового кабеля под асфальтом. Возможно, этот звук был принят очевидцами за звук взрыва машины.

На месте предполагаемого инцидента работают стражи правопорядка и городские службы. По заверениям полиции, угрозы для жизни жителей украинской столицы нет.