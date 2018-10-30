Экс-полицейские закладывали взрывчатку в Калининграде

Двое бывших полицейских, работавших в Калининграде, предстанут перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия и покушении на мошенничество.

Как сообщили в СК РФ по региону, они ради повышения раскрываемости дел сами покупали и прятали в городе боеприпасы и взрывные устройства. После чего их пособники создавали такие условия, чтобы местные жители находили спрятанные боеприпасы, после чего склоняли граждан к незаконному сбыту снарядов. Тогда на месте предполагаемой продажи их задерживали правоохранители.

Обвинения предъявлены сразу по нескольким статьям - 3 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, обвинения также были выдвинуты против двух пособников экс-полицейских - 32-летнего калининградца и 38-летней жительницы области.