В России возобновят коммерческие пуски «Тополей»

Программа «Старт-1» по запуску спутников с помощью межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» может быть возвращена к жизни уже в 2020 году. Об этом заявил генеральный конструктор дирекции проектов ТЭК Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Соломонов.

По словам конструктора, данный проект уже получил поддержку на разных уровнях. Идею возобновлению «Старта-1» одобрили как в Роскосмосе, так и в правительстве России. Также получена поддержка фонда, который взял на себя обязательства по инвестированию.

«Одобрение нужно президента страны, которое мы ожидаем, должно произойти не позже ноября с тем, чтобы через два года обеспечить готовность данного пуска», - цитирует Соломонова РИА Новости.

По словам представителя ОРКК, комплекс отлично зарекомендовал себя не только в России, но и на мировом уровне. Было произведено множество коммерческих пусков спутников для США, Израиля, Швеции и других стран.

«Старт-1» обладает важным преимуществом – он практически не требует дополнительный наземной инфраструктуры, поскольку основан на технологии передвижных грунтовых комплексов. В связи с этим коммерческий пуск имеет более чем конкурентоспособную цену.