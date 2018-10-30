Минфин РФ намерен повысить «налог на роскошь»

Министерство финансов России со временем может повысить сборы налогов в отношении имущества, которое подпадает под категорию «роскоши». Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По словам министра, запрос на повышение налогов в отношении «роскошного имущества» часто озвучивается обществом. В предметы этой категории попадают дорогие имущественные комплексы, элитные автомобили, яхты и аналогичные вещи.

«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», - цитирует ТАСС заявление Силуанова в эфире Первого канала.

Вместе с тем министр финансов отметил, что замена плоской шкалы налогообложения на прогрессивную в данный момент не является целесообразной. Как отметил Силуанов, богатые люди, по которым ударит такое нововведение, найдут пути обхода, в числе которых – выводы капиталов из страны.