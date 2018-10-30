Кокорин и Мамаев могут сыграть за сборную заключенных

Юрист и член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал о быте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО. Об этом сообщает RT.

По словам Мельникова, в данный момент задержанные спортсмены пребывают во вполне достойных для заключения условиях. Их расположили в двухместных камерах с адекватными соседями и дали возможность посещать тюремный спортзал с мячом на общих условиях с остальными заключенными.

«Футболисты смогут попасть в российскую сборную заключенных. Управление Федеральной службы исполнения наказаний постоянно проводит матчи среди тюрем и СИЗО, а игра с такими личностями точно соберет аншлаг», - отметил Иван Мельников.

Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками драки в одном из столичных кафе, в результате чего пострадали двое чиновников. Позже агрессивные футболисты также избили водителя ведущей Первого канала. В связи с этим Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл, который также стал участником потасовки, были арестованы до 8 декабря.