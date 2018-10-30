Новая Атлантида: исторический центр Венеции оказался под водой из-за наводнения

В Италии из-за штормовых ветров резко повысился уровень воды, что привело к настоящему наводнению в стране. Так, например, исторический центр Венеции, по данным агентства ANSA затоплен приблизительно на 75%.

По данным местных СМИ, это крупнейшее наводнение в городе с 2012 года. Уровень воды достиг 156 см. Стоит отметить, что критической отметкой для Венеции считается 130 см.

В городе сооружаются наплавные тротуары и временные мосты для передвижения местных жителей и туристов.

В общей сложности из-за разгула стихии в Италии погибли семь человек. Основной причиной гибели, как сообщает газета Messaggero, послужили обрушившиеся деревья.

В крупных городах страны из-за непогоды в целях безопасности было принято решение временно закрыть школы и детские сады.