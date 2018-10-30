Пентагон отрицает применение снарядов с белым фосфором в Сирии

В Пентагоне опровергли сообщения о нанесении коалицией во главе с США удара по по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом, как передает ТАСС, заявил полковник американских сухопутных войск Шон Райан.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», - прокомментировал он публикации сирийского агентства SANA.

По данным агенства, удары были нанесены боеприпасами с запрещенным белым фосфором. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, населенный пункт неоднократно подвергался авиаударам со стороны международной коалиции, возглавляемой США. После чего Сирия потребовала от ООН проведения независимого расследования удара коалиции США по мирным жителям.