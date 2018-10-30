Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Пентагон отрицает применение снарядов с белым фосфором в Сирии

Дарья Михалина
00:21 30.10.2018
Ранее агентство SANA сообищило о применении американскими летчиками запрещенных видов вооружений в Сирии.
Пентагон отрицает применение снарядов с белым фосфором в Сирии
Фото: U.S.Air Force

В Пентагоне опровергли сообщения о нанесении коалицией во главе с США удара по по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом, как передает ТАСС, заявил полковник американских сухопутных войск Шон Райан.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», - прокомментировал он публикации сирийского агентства SANA.

По данным агенства, удары были нанесены боеприпасами с запрещенным белым фосфором. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, населенный пункт неоднократно подвергался авиаударам со стороны международной коалиции, возглавляемой США. После чего Сирия потребовала от ООН проведения независимого расследования удара коалиции США по мирным жителям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.10.2018, 22:40
МИД РФ разочарован итогами голосования в ООН по ДРСМД
Дата30.10.2018, 00:30
Атака мотострелков и гром артиллерии: лучшие кадры масштабных батальонных учений в Южной Осетии
Дата28.10.2018, 08:53
Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата29.10.2018, 14:07
В Центре имени М.В.Хруничева рассказали, когда смогут приступить к разработке эскиза ракеты «Ангара-А5В»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
00:21 В стране и мире
Пентагон отрицает применение снарядов с белым фосфором в Сирии
22:12 В стране и мире
Минобороны РФ: боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе
18:55 В стране и мире
Видео
Боевики «Ан-Нусры»* и «Белые каски» перевозят химоружие в Идлибе - зампостпреда РФ при ООН
07:44 В стране и мире
Видео
В Дамаске после семилетнего перерыва открылся Национальный музей
03:58 В стране и мире
СМИ сообщили об эвакуации в Канаду 117 активистов «Белых касок»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:29 В стране и мире
Видео
На месте катастрофы Boeing 737 в Индонезии нашли первые шесть тел
22:54 В стране и мире
Композитора Бородина похоронят в Домодедово
22:12 В стране и мире
Минобороны РФ: боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе
21:33 В стране и мире
Самый крупный аэропорт в мире открылся в Стамбуле
21:14 В стране и мире
Врачи ФК «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолета
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Мексике под пирамидой обнаружили вход в «загробный мир»
Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»
Видео
Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео
Видео
Актриса, у которой нет «Оскара»: собака притворялась бездомной ради бургеров
Ученые рассказали, какая пища предотвращает рак
Видео
Грузинский боксер «вскипел» после проигрыша и избил тренера
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.