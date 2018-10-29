Нефтяники попросили правительство поднять цены на бензин

Представители нефтяной отрасли обратились к правительству РФ с просьбой повысить цены на бензин на 4-5 рублей за литр. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает РБК.

Уточняется, что исходя из предложения нефтяников, цены стоит поднять с начала 2019 года.

В то же время другой источник заявил, что представители отрасли лишь пожаловались правительству, что теряют около пяти рублей с каждого литра бензина. Общая сумма потерь оценивается в 150 миллиардов рублей.

«Но поднимать цены по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут», - заверил он.

Тем не менее, по данным издания, правительство не намерено менять тактику. Более того, отмечается, что на экспорт нефти и нефтепродуктов могут быть введены новые пошлины.