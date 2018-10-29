На месте катастрофы Boeing 737 в Индонезии нашли первые шесть тел

На месте крушения лайнера Boeing 737 неподалеку от столицы Индонезии нашли первые шесть тел погибших пассажиров. Спасатели извлекли их из моря неподалеку от берега.

Как сообщает CNN, найденные тела были доставлены сотрудниками поисково-спасательной службы Индонезии в одну из больниц Джакарты. Личности погибших на данный момент не установлены.

Информация о крушении пассажирского лайнера в Индонезии появилась утром 28 октября. Самолет пропал с радаров через некоторое время после вылета из Джакарты. После власти страны подтвердили, что борт с 189 людьми на борту упал над морем.

Разбившийся в Индонезии самолет - новейшая модификация пассажирского Boeing 737- Max 8. Он был произведен в 2018 году и поступил в авиакомпанию Lion Air в августе. Во время предыдущего полета, с острова Бали в Джакарту, у самолета были выявлены технические неполадки.