В Мексике под пирамидой обнаружили вход в «загробный мир»

В Мексике археологи Национального института антропологии и истории обнаружили подземный тоннель, который располагается под Пирамидой Луны. Он, по мнению экспертов, может вести в погребальную камеру.

Как сообщает издание Mexico News Daily, длина тоннеля составляет 15 метров. Тем не менее, специалисты затрудняются ответить на вопрос, что находится внутри подземной камеры. Предполагается, что она могла иметь символическое значение и являться неким образом «загробного мира».

Пирамида Луны является одним из самых крупных зданий доколумбовой Мезоамерики. Она была построена в 200-450 годах нашей эры и является одной из самых популярных достопримечательностей современной Мексики.

Ранее в ходе раскопок в пирамиде исследователи обнаружили человеческие останки и ряд древних артефактов, среди которых были ожерелья и антропоморфные фигуры.