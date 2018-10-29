Twitter намерен отказаться от функции «лайк»

Социальная сеть Twitter планирует лишить своих пользователей возможности ставить «лайки» под твитами. Об этом заявил ее основатель Джек Дорси.

Как заявил предприниматель, на такие радикальные меры соцсеть решила пойти, чтобы улучшить «качество дебатов между ее пользователями», пишет The Telegraph. Дорси признал, что никогда не был поклонником значка в виде сердечка, и планирует избавиться от него в ближайшем времени.

Функция «лайка», означающая, что пользователь оценил то или иное сообщение появилась в Twitter в 2015 году, после того, как подобное обозначение ввела соцсеть Facebook. Она заменила функцию «избранное», когда под постом вместо сердечка была изображена звездочка. При этом значение у «лайка» и «избранного» примерно одинаковое.