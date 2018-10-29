Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Twitter намерен отказаться от функции «лайк»

Валентина Пескова
22:57 29.10.2018
О радикальных переменах в соцсети сообщил ее основатель Джек Дорси.
Twitter намерен отказаться от функции «лайк»
Фото: Nasir Kachroo, Globallookpress

Социальная сеть Twitter планирует лишить своих пользователей возможности ставить «лайки» под твитами. Об этом заявил ее основатель Джек Дорси.

Как заявил предприниматель, на такие радикальные меры соцсеть решила пойти, чтобы улучшить «качество дебатов между ее пользователями», пишет The Telegraph. Дорси признал, что никогда не был поклонником значка в виде сердечка, и планирует избавиться от него в ближайшем времени.

Функция «лайка», означающая, что пользователь оценил то или иное сообщение появилась в Twitter в 2015 году, после того, как подобное обозначение ввела соцсеть Facebook. Она заменила функцию «избранное», когда под постом вместо сердечка была изображена звездочка. При этом значение у «лайка» и «избранного» примерно одинаковое.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.10.2018, 22:40
МИД РФ разочарован итогами голосования в ООН по ДРСМД
Дата29.10.2018, 14:51
Юнармейцы провели необычный флешмоб в Москве
Дата28.10.2018, 08:53
Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата29.10.2018, 14:07
В Центре имени М.В.Хруничева рассказали, когда смогут приступить к разработке эскиза ракеты «Ангара-А5В»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:12 В стране и мире
Минобороны РФ: боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе
21:33 В стране и мире
Самый крупный аэропорт в мире открылся в Стамбуле
21:14 В стране и мире
Врачи ФК «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолета
20:09 В стране и мире
Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы
19:53 В стране и мире
Киевский суд постановил открыть уголовное дело в отношении Яценюка
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»
Видео
Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео
Видео
Актриса, у которой нет «Оскара»: собака притворялась бездомной ради бургеров
Ученые рассказали, какая пища предотвращает рак
Видео
Грузинский боксер «вскипел» после проигрыша и избил тренера
Видео
Васильев отреагировал на критику «Модного приговора» финской журналисткой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.