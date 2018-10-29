Композитора Бородина похоронят в Домодедово

Композитора Владимира Бородина, погибшего в ДТП в Подмосковье, похоронят в Домоделово 31 октября. Об этом сообщил его друг и соавтор Николай Бирюков.

«Похоронен Владимир Бородин будет на кладбище г. Домодедово», - сообщил он.

Ранее Бирюков сообщил, что композитор Бородин попал в аварию с грузовиком в Солнечногорске. С ним в машине был его сын Илья и невестка Настя. Утром 29 октября композитор скончался, а Илья и Настя находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Композитор Владимир Бородин написал такие известные песни, как «Поздний вечер в Сорренто» и «Сто дней до приказа».