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МИД РФ разочарован итогами голосования в ООН по ДРСМД

Василиса Морозова
22:40 29.10.2018
В МИД России заявили, что Москва глубоко разочарована итогами голосования в первом комитете ГА ООН по вопросу вынесения на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку договора о ракетах средней и меньшей дальности.
МИД РФ разочарован итогами голосования в ООН по ДРСМД
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Москва продолжит политико-дипломатические усилия для поддержки Договора о ракетах средней и меньшей дальности, несмотря на итоги голосования в Первом комитете Генассамблеи ООН, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Глубоко разочарованы итогами голосования в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросу о внесении на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку Договора о РСМД», - сказано в комментарии МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недоумевают, почему работа над документом, актуальность которого вне всякий сомнений, была заблокирована в результате надуманного предлога. Также в министерстве подчеркнули, что в вопросе обсуждения данного проекта «дело так и не дошло до содержательного разговора».

В МИД России выразили благодарность тем, кто во время голосования проявил самостоятельность и ответственный подход к вопросу поддержания коллективной безопасности.

«Рассчитываем на дальнейшее конструктивное взаимодействие с этими странами», — подчеркнули в российском МИД.

Однако в российском министерстве иностранных дел также «с сожаление отметили», что некоторые страны уклонились от голосования, по всей видимости, они «до конца не оценили происходящее», так как ликвидация любого соглашения о разоружении никогда еще не шла на пользу коллективной безопасности.

«Особенно странно выглядят в этом списке государства, регулярно сетующие с высоких трибун на "отсутствие прогресса в сфере ядерного разоружения" и радеющие за соблюдение международных договоров», - заявили в МИД.

Дипломаты напомнили, что ДРСМД находится под прямой угрозой в результате «недальновидных и деструктивных действий Вашингтона», впоследствии такое развитие событий может негативно сказаться и на Договоре о СНВ.

Ранее глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что решение Соединенных Штатов о выходе из ДРСМД может повлечь серьезные последствия, в первую очередь для Европы.

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