«ГАЗель» перевернулась после столкновения с легковушкой под Белгородом

В Шебекинском районе произошла авария с участием автомобилей «ГАЗель» и Lada Vesta. По информации МЧС России по Белгородскому региону, на место происшествия были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 52 и бригада скорой медицинской помощи.

По данным управления МВД по Белгородской области, инцидент произошел, когда водитель Lada Vesta при обгоне большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vis. В результате происшествия водитель Lada Vis и пассажирка Lada Vesta доставлены в больницу с телесными повреждениями.