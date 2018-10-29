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Минобороны РФ: боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе

Василиса Морозова
22:12 29.10.2018
В российский Центр по примирению поступила информация о подготовке боевиками в Сирии очередной провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химоружия против местного населения.
Минобороны РФ: боевики готовят провокацию с химоружием в Идлибе
Фото: Juma Mohammed, Globallookpress

Боевики готовят очередную провокацию с отравляющими веществами в Идлибе, чтобы обвинить ВС Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, боевики незаконных вооруженных формирований не оставляют попыток дестабилилизровать обстановку в зоне деэскалации в Идлибе.

«В российский Центр по примирению от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке ими очередной провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения», - подчеркнул он.

Савченко отметил, что террористы уже доставили в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо из Идлиба емкости с отравляющими веществами, которые нужны будут им для осуществления провокации.

«Ранее в указанные населенные пункты из города Джиср-Эш-Шугур провинции Идлиб на закрытых грузовиках были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором», - уточнил генерал-лейтенант.

Кроме того, как отметил Савченко, «Белые каски» уже начали постановочные съемки для провокации с химическим оружием при участии неизвестных местным жителям людей.

Ранее заместитель постоянного представителя в РФ в ООН Владимир Сафронков сообщил, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* и «Белых касок» перемещаются с ядовитыми веществами зафиксированы в сирийском Идлибе.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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