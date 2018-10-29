После антибиотика тело девушки покрылось тяжелейшими ожогами

Девушка во Франции получила ожоги 90% тела после того, как антибиотик вызвал у нее сильнейшую аллергическую реакцию.

Как пишет The Sun, 29-летняя жительница Авиньона Камилла Лажи принимала пеницилин для лечения миндалин. Ранее этот антибиотик не вызывал у нее аллергической реакции. Однако теперь на ее теле появилась сыпь, стали сильно чесаться глаза.

Родители девушки приняли решение отвезти Камиллу в больницу, где врачи диагностировали ей синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз). Как правило, у больных наблюдается температура, сыпь и возникают пузыри, которые лопаются и повреждают тело.

Лажи перевезли в ожоговую реанимацию в Марселе, где девушка провела три недели. По словам пострадавшей, от данной болезни нет лекарства, ей дают только морфий, который приглушает жуткую боль. Девушку забинтовали с ног до головы, так как 90% тела покрывают ожоги второй степени, также пострадали язык и трахея. Уже несколько дней она не может говорить, поэтому она ведет блог.