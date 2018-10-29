В России могут ввести заградительные пошлины на нефть

Правительство РФ будет удерживать рост цен на топливо в пределах инфляции, в связи с чем уже на следующей неделе может принять решение о введении заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов. О том, что такие меры могут быть предприняты для стабилизации внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

«Рынок есть рынок. Нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодной реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке. Решение по пошлине может быть буквально на следующей неделе», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Козак отметил, что подобными полномочиями правительство РФ наделено по закону, и вероятность принятия подобного решения довольно высока.

По словам вице-премьера, цены на моторное топливо в России, которая является нефтяной страной, должны расти в пределах инфляции. В свою очередь нефтяные компании для того, чтобы стабилизировать розничные цены, выразили готовность поставлять топливо на независимые АЗС по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям.

Перед этим заявлением Козаку получил поручение от Дмитрия Медведева провести в ближайшие дни консультации с нефтяными компаниями по данному вопросу. Медведев пригрозил введением запретительных экспортных пошлин на нефть в случае, если план по заморозке внутренних цен на нефтепродукты не будет достигнут.