Самый крупный аэропорт в мире открылся в Стамбуле

В Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, который в будущем станет крупнейшим в мире.

«Стамбул — не только самый большой город в Турции, но и самый главный бренд страны. Поэтому мы дали ему название "аэропорт Стамбул"», - сказал президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии открытия.

Трансляцию вел телеканал NTV. По словам турецкого лидера, главный аэропорт страны будет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. Когда будут реализованы все этапы проекта – показатель увеличится до 150 миллионов пассажиров.

Эрдоган отметил, что Стамбул превратится в крупный транспортный центр, поэтому потоки авиасообщения между континентами изменятся. Кроме того, он сообщил, что после того, как все этапы Аэропорта Стамбула завершатся, то международный аэропорт им. Ататюрка закроют для коммерческих рейсов.

Турецкий президент назвал историческим предстоящее открытие в Стамбуле самого большого аэропорта в мире, а саму воздушную гавань – показателем достижений, а также мощи и воли Турции в 95-ю годовщину основания республики.

Строительство аэропорта в Стамбуле продолжалось четыре года. Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 млн кв. м. По плану, когда аэропорт заработает в полную силу, ежедневно из него будут совершать вылеты около двух тысяч самолетов.