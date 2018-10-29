Врачи ФК «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолета
О происшествии на борту рейса Грозный – Москва сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Фото: FC Dynamo Moscow, Twitter
Пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо» сообщила о происшествии на борту рейса «Аэрофлота» Грозный – Москва. Команда футболистов выполняла перелет в столицу, когда одна из пассажирок самолета потеряла сознание. После этого с женщиной случился судорожный приступ.
Врачи футбольного клуба мгновенно отреагировали на происшедшее и пришли на помощь пострадавшей.
«Благодаря своевременным и чётким действиям медицинской бригады в лице Ярдошвили, Родионова и Малышева жизни пассажирки ничего не угрожает», - сообщается в Twitter.
В Грозном «Динамо» встречался с «Ахматом» в мачте 12-го тура РПЛ. Поединок закончился вничью со счетом 0:0. Бело-голубые располагаются на 11-м месте Российской премьер-лиги, набрав 14 очков.