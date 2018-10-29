ВСУ подожгли жилой дом под Донецком с помощью беспилотника

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил 29 октября на поселок Старомихайловка в пригороде Донецка зажигательные снаряды, в результате чего в одном из жилых домов начался пожар.

Как заявили в представительстве ДНО в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, инцидент произошел около 14:00. По предварительным данным, никто не пострадал.

«ВСУ применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на Старомихайловку, расположенную к западу от Донецка», - передают Донецкое агентство новостей.

На месте работают пожарные МЧС самопровозглашенной республики.