ОБСЕ выразила обеспокоенность досудебным задержанием Вышинского

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность длительным сроком досудебного задержания руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

С момента задержания Вышинского в Киеве 15 мая срок его предварительного заключения продлевался уже два раза. В последний раз журналист был оставлен в тюрьме до 4 ноября.

«Я надеюсь, что Кириллу Вышинскому больше не продлят срок задержания, и он окончится 4 ноября 2018 года. Я призываю украинские власти ускорить расследование по тем серьезным обвинениям, которые выдвинуты против Вышинского. И провести это расследование в соответствии с принципами законности, необходимости и пропорциональности», - заявил Арлем Дезир.

Кроме этого представитель ОБСЕ добавил, что журналисты имеют право на свободу выражения своих взглядов и мнений, и ни при каких обстоятельствах не должны быть мишенью в связи со своей работой.

Напомним, шеф бюро РИА Новости Украина был задержан возле своего дома в Киеве 15 мая. После этого журналист был доставлен в Херсон, где ему предъявили обвинения в «госизмене» без каких-либо доказательств. В начале Вышинский был арестован на два месяца, после чего в сентябре суд снова оставил его под стражей до 4 ноября.