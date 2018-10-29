Лавров сообщил представителю ОБСЕ о притеснениях русскоязычных на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занньера о том, что на Украине и в Прибалтике ухудшается положение русскоязычного населения.

Как сказано в сообщении российского министрерства иностранных дел, в ходе их встречи в Москве были обсуждены актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав нацменьшинств. Сергей Лавров проинформировал Занньера о российских приоритетах на данном направлении, подчеркнув, что ухудшается положение русскоязычного населения на Украине, в том числе из-за новых законодательных инициатив Киева.

В российском ведомстве отметили, что министр иностранных дел РФ подчеркнул важность защиты прав национальных меньшинств на площадке ОБСЕ, а также нацеленность Москвы на конструктивный диалог по данному вопросу со всеми странами-участницами.