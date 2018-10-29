Жителей Франкфурта-на-Майне эвакуируют из-за бомбы времен Войны

В немецком Франкфурте-на-Майне обнаружен снаряд времен Второй мировой войны.

Бомбу нашли во время проведения строительных работ в районе, близлежащем к центру города. В связи с этим власти приняли решение временно эвакуировать жителей, проживающих в домах, расположенных в радиусе 700 м. Их численность составит около 16 тысяч человек.

Как сообщила в Twitter пожарная служба города, эвакуация должна быть проведена до 20.00 по местному времени.