Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» с 5 ноября осуществлять международные перевозки до устранения всех выявленных недостатков, сказано в сообщении ведомства.

«С 5 ноября компании запрещено осуществлять полеты на международных воздушных линиях», - заявили в компании.

Отмечается, что основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в том числе недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и эксплуатация воздушного судна без технического обслуживания. Кроме того, Росавиация подчеркнула, что авиакомпания не устранила в установленные сроки неисправности в своих самолетах.

Все это стало причиной постоянных задержек рейсов «Якутии» на международных и внутренних направлениях. В сентябре задержки практически достигли 20%-го значения.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet-100, выполнявший рейс из Улан-Удэ, при посадке выкатился за пределы ВПП. В результате происшествия у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси.