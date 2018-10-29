Киевский суд постановил открыть уголовное дело в отношении Яценюка

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против Арсения Яценюка. Бывшего премьер-министра Украины, а также действующего министра юстиции Павла Петренко, подозревают в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.

По данным агентства «Украинские новости», данное решение суд принял еще 17 октября.

При этом отмечается, что заявитель ранее обращался в НАБУ с просьбой начать соответствующий процесс против Яценюка и Петренко, однако ему было отказано. В связи с этим он обратился с жалобой в суд, после чего инстанция удовлетворила его иск.

В итоге НАБУ обязали открыть производство против вышеуказанных чиновников сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых значатся «злоупотребление властью или служебным положением», «присвоение или растрата имущества», «отмывание доходов», «уклонение от уплаты налогов».