США заблокировали создание арбитража по спору с РФ о пошлинах в ВТО

Соединенные Штаты заблокировали инициированное Россией учреждение третейской группы во Всемирной торговой организации по спору о тарифах на сталь и алюминий, сообщает Минэкономразвития.

«США заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий. Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре.Тогда группа будет учреждена автоматически», - отметили в ведомстве.

После блокировки первого запроса на созыв третейской группы у сторон есть еще месяц на досудебное урегулирование спора. После этого возможен второй запрос на формирование арбитража, который уже будет невозможно заблокировать, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Запрос на создание третейской группы РФ, Норвегия и страны Евросоюза подали 18 октября в ответ на решение Вашингтона ввести пошли на ввоз в США стали и алюминия. Напомним, а импорт стали установили 25%-ые пошлины, на алюминий – 10%-ые.

Россия 6 июня увеличила на 25-40% таможенные ставки на ввоз в страну около 80 товарных категорий из Штатов. Также в июле ВТО приняла к рассмотрению уведомление России о начале консультаций по американским пошлинам на импорт продукции из стали и алюминия.