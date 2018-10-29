Врач скорой в Новосибирске сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту

В Новосибирске врач скорой помощи сломал шлагбаум, чтобы попасть во двор пациента. Момент попал на видеокамеру. На записи видно, как медик выходит из машины и радикально решает проблему с ограждением, встретившимся на пути автомобиля скорой.

Прикладывая все силы, он поднимает вверх препятствие. После чего служебная машина проезжает к подъезду больного. Жители дома оказались возмущены произошедшим. Как выяснилось, в 30-ти метрах правее есть шлагбаум для спецслужб с телефоном диспетчера. Но поскольку это не указано на карте, водитель мог бы кружить лишние минуты вокруг дома, а пациенту в это время могло бы стать хуже.

Теперь за срезанный путь медику предлагают заплатить. Стрелка шлагбаума сломана, повреждены датчики. Ущерб оценили в 2,5 тысячи рублей.