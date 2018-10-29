МЧС предупредил москвичей о гололедице в ночь на 30 октября

В МЧС сообщили, что в столице в ночь с 29 на 30 октября на дорогах образуется гололедица.

«По прогнозу синоптиков 30 октября на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 29 октября на 30 октября -4…-2°С, днем 30 октября 0…+2°С», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что ночью местами пройдет небольшой снег. Кое-где на дорогах и тротуарах образуется гололедица.