Боевики «Ан-Нусры»* и «Белые каски» перевозят химоружие в Идлибе - зампостпреда РФ при ООН

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* и «Белых касок» перемещаются с ядовитыми веществами зафиксированы в сирийском Идлибе. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя в РФ в ООН Владимир Сафронков.

«В то же время базирующиеся в Идлибе бандформирования не прекращают нарушать условия соглашения, обстреливая прилегающие населенные пункты, вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях "нусровцев"* и "Белых касок" с ядовитыми веществами», - сказал Сафронков.

Дипломат также в этой связи напомнил, что договоренности по деэскалации изначально носили временный характер, и задачу ликвидации террористического присутствия в Сирии никто не снимал с повестки дня.

Он также отметил, что соглашение по Идлибу успешно реализуется.

«Наши турецкие партнеры делают все от них зависящее для вывода группировок и их тяжелого вооружения из этой зоны», - добавил Сафронков.

Ранее СМИ сообщали о перевозке «Белыми касками» отравляющих веществ по Идлибу.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ.