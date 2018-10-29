Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в Подмосковье
52-летний композитор Владимир Бородин скончался в результате аварии в Подмосковье.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Композитор, автор песен «Поздний вечер в Сорренто» и «Сто дней до приказа» Владимир Бородин погиб в результате аварии в Московской области.
Как сообщил его друг, соавтор и продюсер Николай Бирюков, в автомобиль Бородина, который поехал в Солнечногорск, въехал грузовик. Он умер утром 29 октября в реанимации. Композитору было 52 года.
«Вчера Владимир поехал в Солнечногорск с сыном Ильей и невесткой Настей. На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура», - рассказал Бирюков.
По словам Бирюкова, сын композитора и невестка находятся в тяжелом состоянии в больнице.
«Похоронен Владимир Бородин будет на кладбище г. Домодедово. Дата и время похорон будут известны позже», - рассказал продюсер в соцсетях.