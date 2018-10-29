В Крыму выписали четверых пострадавших при взрыве в Керчи

Сегодня из больниц Керчи и Симферополя выписаны четверо пострадавших при взрыве к Керченском политехническом колледже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Как отметила представитель пресс-службы в беседе с РИА Новости, все четверо выписанных являются девушками. Две из них, возрастом 15 и 17 лет, проходили лечение в керченской детской больнице, еще две, возрастом 18 и 28 лет, лежали в 6-й городской больнице Симферополя.

В настоящее время в лечебных учреждениях Керчи и Симферополя находится еще 21 пострадавший. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, трагедия в Керчи разыгралась 17 октября. Студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков, пронес в колледж самодельное взрывное устройство и оружие. Произошел взрыв, после чего Росляков устроил стрельбу в учебном заведении и покончил с собой. В результате этих действий погиб 21 человек. Еще около 50 пострадало.