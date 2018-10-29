Военные помогают жителям Краснодарского края разбирать завалы после наводнения

Военнослужащие помогают жителям Краснодарского края, где введен режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнением. Подразделения военных - несколько сотен человек - приступили к ликвидации последствий ливней. Разбирают завалы, налаживают разрушенные мосты и дороги. Паводковую ситуацию в небе мониторят беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Тахион". К поисково-спасательной операции в любую минуту готовы подключиться еще сотни солдат, 40 единиц техники, в том числе и армейские вертолеты. Уголовные дела заведены на чиновников из администрации Апшеронского района. Именно их бездействие привело к человеческим жертвам. Оповещение сработало, когда воды уже было по пояс. Погибли шесть человек, пострадали 138. Тысячи людей остались без крова над головой.

В первую очередь военные помогают тем, кому пришлось тяжелее всего – пожилым и одиноким людям. Военные полицейские патрулируют затопленные улицы и предлагают помощь.

Всего в ликвидации последствий наводнения на Кубани участвуют двести военнослужащих из Новороссийска. Разбирают завалы в частных домах, социальных объектах, железнодорожных станциях.