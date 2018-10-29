Американские СМИ сравнили «Абрамс» и Т-14 в скорострельности

Уже много раз американские танки «Абрамс» и российские серии «Т» пытались столкнуть в гипотетическом противостоянии различные военные эксперты. Сравнивали и быстроходность, и качество брони и устойчивость против действия противотанковых комплексов. Теперь два танка решили сравнить на предмет скорострельности и защищенности экипажа. Соотвествующий материал появился в издании National Interest.

Экипаж американского танка состоит из четырех человек, а российского - их трех. «Зарубежные партнеры» считают, что так будет эффективнее производить ремонт машины в полевых условиях. Вообще четвертый нужен в экипаже чтобы выполнять роль заряжающего.

В российских танках три члена экипажа. А за счет освободившегося места усилена броня машины. В Т-14 на платформе «Армата» использован принцип изолированной от экипажа системы заряжания. Она намного быстрее, чем ручная американская и, плюс ко всему, расположена обособленно от экипажа, что значительно повышает безопасность людей.

И в случае, если главный танковый калибр будет увеличен до 140-152 миллиметров, то Т-14 окажется скорострельнее, чем «Абрамс» и «Леопард».