Еще одну подозрительную посылку для CNN перехватили в Атланте
Cотрудники телеканала CNN сообщили, что подозрительное почтовое отправление было перехвачено в Атланте в понедельник 29 октября.
Фото: Nancy Kaszerman, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Телекомпания CNN сообщила об обнаружении еще одной подозрительной посылки.
Как сказано в публикации в Twitter, посылку перехватили в почтовом отделении города Атланта в США, где находится штаб-квартира американского телеканала.
«Была перехвачена еще одна подозрительная посылка, адресованная CNN», - сказано в сообщении.
Как отметили сотрудники телекомпании, отправление проверяют прямо на почте.
Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США установили источник отправки посылки с бомбами. Несколько посылок с самодельными бомбами прошли через центр в городе Опа-Лока на юге Флориды. Следователи выяснили, что часть посылок была отправлена именно из Флориды.