Еще одну подозрительную посылку для CNN перехватили в Атланте

Телекомпания CNN сообщила об обнаружении еще одной подозрительной посылки.

Как сказано в публикации в Twitter, посылку перехватили в почтовом отделении города Атланта в США, где находится штаб-квартира американского телеканала.

«Была перехвачена еще одна подозрительная посылка, адресованная CNN», - сказано в сообщении.

Как отметили сотрудники телекомпании, отправление проверяют прямо на почте.

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США установили источник отправки посылки с бомбами. Несколько посылок с самодельными бомбами прошли через центр в городе Опа-Лока на юге Флориды. Следователи выяснили, что часть посылок была отправлена именно из Флориды.