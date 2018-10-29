США нанесли удар фосфорными бомбами по Сирии - СМИ

Как сообщает сирийское правительственное информационное агенство SANA, авиация коалиции нанесли удар зажигательными бомбами по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.