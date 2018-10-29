Путин провел встречу с гендиректором «Аэрофлота»

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. В ходе нее глава авиакомпании доложил главе государства, что в России в ближайшее время значительно расширится сеть региональных авиаперевозок.

По словам Савельева, ключевыми центрами планируется сделать Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Наряду с этим будут также увеличиваться мощности Хабаровского аэропорта. За счет последнего должен вырасти транзитный поток из Юго-Восточной Азии в Европу в обход московского авиационного узла.

Президент также поинтересовался, будет ли развиваться в таком же ключе и Владивосток. На что получил ответ, что там работает региональная авиакомпания «Аврора», которая будет осуществлять региональные перевозки. Что касается лидеров среди авиакомпаний, то существенный рост по пассажиропотоку, по словам Савельева, дает «Победа»: благодаря ее доступным ценам на билеты услугами авиакомпании воспользовались уже два миллиона человек.

Кроме того, глава «Аэрофлота» сообщил президенту о том, что объем билетов по так называемым «плоским тарифам» (то есть фиксированным ценам вне зависимости от даты покупки и сезона) вырастет на несколько процентов. Это касается в том числе дальневосточных рейсов.